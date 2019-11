El ple aprova un pressupost de 12,7 milions per al 2020

Matadepera

Redacció

28.11.2019 | 04:00

L'Ajuntament de Matadepera va aprovar en el seu últim ple el pressupost del 2020, que puja a 12,7 milions d'euros, un 4,75% menys respecte al d'aquest any. Els comptes van tirar endavant amb els vots a favor de l'executiu (Junts per Matadepera), que governa amb majoria absoluta, mentre que els tres grups de l'oposició (ERC, CUP i Cs) van votar en contra.La regidora d'Economia i Hisenda, Bet Fonollosa, va comentar que "es tracta d'uns números continguts i realistes, i on baixem partides sense ...