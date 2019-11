Facua situa Barcelona entre les ciutats amb un preu de l'aigua més car

Efe

28.11.2019 | 12:21

Un estudi de Facua-Consumidors en Acció situa Barcelona com la ciutat espanyola amb una tarifa de l'aigua més cara per un consum de 20 metres cúbics i com la tercera, per a un de 10.

L'informe de Facua, que analitza totes les capitals de província més Santiago de Compostel·la, Gijón i Melilla, ressalta que hi ha una variació del 1.139 per cent en la tarifa d'aigua (fins a dotze vegades més cara) entre les diferents ciutats analitzades.

Per a un consum de 10 metres cúbics, es troben diferències que van dels 2,29 euros al mes de Lleó als 28,43 euros de Múrcia, passant pels 22,90 de Barcelona i els 24,18 de Huelva.

Aquests preus (que no inclouen la tarifa per lloguer i manteniment, ni l'IVA) suposen una diferència de 313,80 euros a l'any en el cas de 10 metres cúbics de consum i de fins a 746 euros en un consum de 20 metres cúbics.

La mitjana espanyola és de 15,64 euros per un consum de 10 metres cúbics i de 33,10, per un de 20. Aquest fet suposa una baixada mitjana d'un 1 per cent i un 0,8 per cent respectivament des del 2018.

Facua reclama als ajuntaments "que adoptin un sistema progressiu de tarifació que reflecteixi millor el consum de les llars per nombre d'habitants", ja que "un consum elevat en llars amb poques persones podria reflectir un malbaratament de l'aigua que hauria de ser penalitzat".

"Un sistema tarifari que contempli aquest tipus de qüestions és més equitatiu per a la ciutadania -assegura Facua- i també permet premiar l'estalvi amb tarifes més assequibles".