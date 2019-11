Rufián: "Si no hi ha un calendari en una taula entre governs, ERC votarà no"

Efe

27.11.2019 | 04:00

El portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, va assegurar ahir que la formació republicana votarà no a la investidura de Pedro Sánchez si no hi ha un calendari de treball "en una taula de negociació entre governs, el d'Espanya i el Govern de la Generalitat".

En declaracions als mitjans després d'acreditar-se al Congrés com a diputat electe, Rufián va subratllar que aquesta setmana es veurà la foto de dos equips de treball, un del PSOE i un altre d'ERC, que intentaran arribar a un compromís de calendari per a una futura taula de resolució del conflicte polític, però aquesta taula haurà de ser "entre governs".

Rufián va lamentar que el candidat Pedro Sánchez només s'assegui a parlar en una taula de diàleg "quan no pot triar i està derrotat".