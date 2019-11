El Parlament aprova la resolució sobiranista

Efe

27.11.2019 | 04:00

El Parlament va aprovar ahir, amb els vots de JxCat, ERC i la CUP, la polèmica resolució que va suspendre parcialment el Tribunal Constitucional (TC) per les referències al dret a l'autodeterminació i a la reprovació a la monarquia, al·lusions recuperades per la via de les esmenes.

La resolució va estar aprovada amb els 68 vots de JxCat, ERC i la CUP, enfront dels 21 vots en contra del PSC i el PPC i les vuit abstencions de Catalunya en Comú Podem, en una votació en la qual es van abstenir els 36 diputats de Ciutadans.

El TC va suspendre la tramitació d'un fragment del punt 11 de la resolució conjunta de les forces independentistes, que plantejava que el Parlament "reitera i reiterarà, tantes vegades com ho vulguin els diputats i les diputades, la reprovació de la monarquia, la defensa del dret a l'autodeterminació i la reivindicació de la sobirania del poble de Catalunya per decidir el seu futur polític".

Aquest fragment va quedar esborrat de la resolució que s'ha votat en el ple, però JxCat, ERC i la CUP han aprovat esmenes que citen textualment, com a recordatori, la frase retirada pel TC i expressen el seu "rebuig" a la suspensió parcial del text.

Malgrat haver presentat esmenes per separat a la seva pròpia resolució per respondre a la suspensió dictada pel TC, JxCat, ERC i la CUP tenien acordada una esmena transaccional conjunta, que a la fi no han registrat per evitar que l'oposició demanés una nova reunió de la Mesa del Parlament per reconsiderar la seva eventual admissió a tràmit i, amb això, retardés la votació.

Finalment, les tres formacions independentistes van decidir sotmetre a votació el seu paquet d'esmenes -vuit en total-, algunes molt semblants entre si i que han estat totes elles aprovades.

Tres esmenes reprodueixen, com a recordatori, la part suspesa i expressen el seu "rebuig" a la suspensió acordada pel TC.

Denuncien, a més, la "censura prèvia que el TC pretén imposar al Parlament" i reivindiquen "poder debatre i votar sobre el dret a l'autodeterminació, la reprovació de la monarquia i el reconeixement de sobirania de Catalunya i del seu dret a decidir".

A proposta d'ERC, també s'ha aprovat una esmena en la qual s'expressa "suport i solidaritat" al president de Parlament, Roger Torrent, i als membres de la Mesa "investigats per la Fiscalia".

Més enllà del punt polèmic suspès pel TC, la resolució també planteja el "rebuig" del Parlament a la "injusta" sentència del procés, que "limita l'exercici de drets fonamentals i s'emmarca en una deriva autoritària de l'Estat".

Així mateix, exigeix la "llibertat" dels presos independentistes, "el lliure retorn dels exiliats i la fi de la repressió".

La portaveu de Cs, Lorena Roldán, ha anunciat que pensa "posar en coneixement" de la Fiscalia la resolució aprovada i ha acusat les forces independentistes de "recitar el temari per a les oposicions a colpistes" i "tirar més gasolina a el foc" amb una resolució que "ja saben que serà tombada pel TC".

En canvi, el president del PPC, Alejandro Fernández, ha dit que la resolució és una "enrevessada enginyeria jurídica per fer veure que desobeeixen sense desobeir", una estratègia "especialment deshonesta" que només afegeix "tensió".

També el diputat del PSC-Units Ferran Pedret ha indicat que el fet que les esmenes incloguin la "cita literal de l'incís suspès" no suposa "tornar a posar a votació" el polèmic punt, sinó que és només una "expressió política de disconformitat "que veu "legítima", tot i que no la comparteixi.

Des JxCat i ERC s'han escoltat veus d'autocrítica per una resolució aprovada 44 dies després de la sentència del procés i amb esmenes presentades per separat.

La diputada de JxCat Elsa Artadi ha reconegut que no han donat "una resposta prou transversal, coherent i ambiciosa", i no han estat "a l'altura del que requeria la societat".