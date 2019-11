Aragonès no veu necessari que Torra vagi a la taula de diàleg si no hi va Sánchez

EFE

27.11.2019 | 12:44

El vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, ha afirmat aquest dimecres que "no és descartable" que el president de la Generalitat, Quim Torra, estigui en una futura taula de negociació amb el Govern espanyol, tot i que tampoc ho veu "necessari" si en ella no hi participa Pedro Sánchez.

En declaracions a Ràdio 4, Aragonès ha reiterat que una de les condicions que ERC plantejarà al PSOE en les seves converses sobre la investidura de Perdro Sánchez és que es constitueixi una taula de negociació "entre governs", en la qual cada part "decideixi a qui envia".

Per part catalana, segons el coordinador nacional d'ERC, Torra "no és descartable que hi vagi, però tampoc cal" si el Govern central decideix que no hi sigui Sánchez.

"Hem de tenir flexibilitat. Si una part decideix enviar un determinat rang, l'altra part haurà d'enviar el mateix rang, això és lògic en qualsevol negociació", ha destacat Aragonès, que ha urgit a a recuperar la "comunicació institucional" amb Torra , perquè "no pot ser que el president de Govern espanyol decideixi no parlar amb el president de la Generalitat".

En qualsevol cas, segons Aragonès, Torra "tindrà el paper que ell vulgui tenir" en una eventual taula de negociació, que a partir d'aquest dijous intentaran perfilar ERC i el PSOE en les seves converses.