Cs urgeix la Mesa a no admetre esmenes secessionistes que no facin cas al TC

EFE

26.11.2019 | 11:50

El grup de Ciutadans al Parlament de Catalunya ha urgit la Mesa de la cambra catalana i el seu president, Roger Torrent, a no admetre les esmenes impulsades per JxCat, ERC i la CUP que no facin cas al Tribunal Constitucional (TC), segons planteja en un escrit a què ha tingut accés Efe.

Aquest dimarts a la tarda està previst que el ple de Parlament debati i voti una proposta de resolució conjunta impulsada per les tres forces independentistes, suspesa parcialment pel TC i que defensava el dret a l'autodeterminació. JxCat, ERC i la CUP han presentat esmenes en què mostren el seu rebuig a la decisió de TC i citen el fragment suspès, que assenyalava que el Parlament "reitera i reiterarà, tantes vegades com ho vulguin els diputats i les diputades, la reprovació de la monarquia, la defensa el dret a l'autodeterminació i la reivindicació de la sobirania del poble de Catalunya per decidir el seu futur polític".

La Mesa es reunirà aquest dimarts al matí, abans del ple de la tarda, i Ciutadans vol que s'abordi l'admissió o inadmissió de les esmenes -incloses les possibles transaccions que puguin acordar JxCat, ERC i la CUP- a la proposta de resolució pactada pels independentistes per respondre a la sentència del 'procés'. En un escrit dirigit a la Mesa i signat pel vicepresident segon de la cambra catalana, Joan García, i la secretària tercera, Laura Vílchez, Cs adverteix que "tots els òrgans i autoritats de Parlament, inclosos els membres de la Mesa, han d'impedir o paralitzar qualsevol iniciativa que tingui per efecte o intenció eludir o ignorar els pronunciaments del TC".