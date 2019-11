El 94% de les bases d'ERC rebutgen investir a Sánchez si no hi ha taula de diàleg

Política

26.11.2019 | 11:50

La majoria de la militància d'ERC va rebutjar ahir dilluns investir el socialista Pedro Sánchez si no hi ha un acord previ per constituir una taula de negociació que abordi el conflicte català.

Així ho va decidir el 94,6% dels 5.953 militants d'ERC que van participar a la consulta interna, a la qual es va imposar el 'sí' a la pregunta: "Està d'acord a rebutjar la investidura de Pedro Sánchez si prèviament no hi ha un acord per abordar el conflicte polític amb l'Estat a través d'una taula de negociació? ".

"La militància d'ERC ha parlat claríssim avui en aquesta consulta, ha dit 'no' a Pedro Sánchez, 'no' a la investidura amb les condicions actuals que ara hi ha damunt la taula. Ha dit alt i clar 'sí' a una taula de negociació entre Catalunya i l'Estat ", ha assegurat la portaveu dels republicans, Marta Vilalta, en roda de premsa després de conèixer-se els resultats de la consulta.

Vilalta ha apuntat que si el PSOE vol alguna cosa d'ERC ha de "moure's" ja que, en cas contrari, els republicans es mantindran en el 'no' que "avui la militància ha dit de forma alta i clara".