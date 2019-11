"El que ens ha passat amb la casa es podria haver evitat"

Viladecavalls

Antonio Losada

23.11.2019 | 04:00

Avui es compleix just un mes des que Rafaela Castro i el seu marit van ser desallotjats del seu habitatge, situat al costat de la riera del Gaià, a Sant Miquel de Guanteres. Va ser a causa d'un esllavissament de terres provocat per les pluges, que va descalçar la part posterior de la casa i la va deixar literalment suspesa en l'aire. Des de llavors, la parella, que es va comprar la casa i el terreny que l'envolta fa un any, no ha pogut tornar a la seva llar. I el que és pitjor, encara no sap ...