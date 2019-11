Torna a Sant Cugat la semifinal del Youth America Grand Prix, amb més de 400 concursants

22.11.2019 | 12:01

El Youth America Grand Prix (YAGP), la competició de beques de ballet per a estudiants més gran del món, del 5 al 8 de desembre farà una de les semifinals al Teatre-Auditori Sant Cugat, dins de la seva temporada 2020. La reconeguda organització de dansa acollirà 432 participants, de 9 a 19 anys, de 35 països que durant quatre dies competiran en les diferents categories en les modalitats de dansa clàssica i contemporània. La semifinal al Teatre-Auditori de Sant Cugat forma part de les semifinals que el YAGP fa a tot el món. Els semifinalistes seleccionats de totes les proves es trobaran a la final de Nova York. Un jurat format per directors de les millors acadèmies de dansa del món avaluarà l'habilitat tècnica i el potencial artístic dels participants durant les actuacions. Els participants també rebran classes magistrals, que tindran lloc a l'Escola Municipal de Música Victòria dels Àngels. El prestigi del YAGP ve donat perquè els guanyadors podran accedir a beques per entrar a les millors acadèmies de dansa del món. A més, alguns dels finalistes seran seleccionats per competir a la Gran Final que es farà a Nova York a l'abril 2020. Més de 450 exalumnes del YAGP ballen en 80 companyies professionals de tot el món.