El 69 per cent de les dones sense llar han patit violència masclista

Efe

21.11.2019 | 12:02

El 69 per cent de les dones sense llar a Barcelona han patit violència masclista en algun moment de la seva vida i el 43 per cent d'elles afirma haver-la patit durant la infància i l'adolescència; un 26 per cent, durant la joventut i la vida adulta; i un 23 per cent, al llarg de tota la seva vida.

Aquests són algunes de les dades que recull l'estudi "Dones sense llar a la ciutat de Barcelona", realitzat amb 35 dones sense sostre de la ciutat comtal i dut a terme per un grup d'investigadors de la Universitat de Barcelona (UB) en col·laboració amb diverses entitats de la Xarxa d'atenció a les persones sense llar.

L'antropòloga Virginia Matulic, una de les responsables de l'informe, assenyala que "les dones sense llar no només han de lluitar contra la precarietat en els seus diferents nivells, sinó que a més se'ls afegeix el factor de la violència de gènere".

Segons ha explicat el sociòleg Jordi Caïs, un altre dels autors de l'estudi, la causa per la qual les dones són més vulnerables d'acabar al carrer, més enllà de les penúries econòmiques, és perquè són més susceptibles de patir les conseqüències de la deterioració dels factors estructurals.

"Les separacions sentimentals, la fragilitat dels llaços familiars o la pèrdua de la parella són alguns dels factors que exposen més les dones que els homes a l'hora d'acabar al carrer", ha sostingut Caïs.