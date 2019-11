Arrimadas es veu forta i a l'altura per assumir el lideratge de Ciutadans

EFE

18.11.2019 | 12:34

La portaveu de Ciutadans al Congrés, Inés Arrimadas, es veu "forta, valenta i a l'altura de les circumstàncies" per assumir el lideratge del partit, però encara no presenta la seva candidatura, ha explicat, perquè hi ha uns terminis que cal complir.

"A la vida cal fer passos endavant" i ella ha dit que està preparada per fer-lo en una entrevista a Antena 3 una setmana després de la dimissió d'Albert Rivera i després de rebre un suport gairebé majoritari per presentar-s'hi.