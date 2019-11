Tornen a Matadepera el mot "Llibertat", l'estelada i el llaç

Matadepera

16.11.2019 | 04:00

La regidoria d'Obres de l'Ajuntament de Matadepera ha tornat a penjar aquesta setmana la paraula "Llibertat" a la reixa que hi ha davant l'Escola Municipal de Música Frederic Mompou, l'estelada de la plaça Sant Jordi i el llaç groc del balcó del Consistori. Aquests símbols han estat gairebé un mes fora, des del passat 17 d'octubre, quan es van haver de retirar per requeriment de la Junta Electoral Central (JEC) a causa del període electoral. Des de dimecres, tornen a lluir al mateix espai públic on ja hi eren abans dels comicis.