Reclamen millores en la connexió ferroviària

Vallès

16.11.2019 | 04:00

L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, i l'alcaldessa de Sant Cugat, Mireia Ingla, han acordat demanar a les administracions competents la connexió de les línies ferroviàries del Vallès, "per tal d'acabar amb l'anomalia històrica que les línies de la Generalitat i del Govern estatal funcionin de forma independent", segons Ballart. Per això, es considera prioritari construir nous intercanviadors a Hospital General (per connectar la S1 de FGC i l'R8 de Rodalies), Volpelleres (per connectar S2 i R8), Riu Sec (per connectar R4 i R8) i Riera de Caldes (R3 i R8).