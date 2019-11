Una vintena d'usuaris del cotxe elèctric compartit

El cotxe compartit està estacionat a l'aparcament d'Els Costals, a les places reservades per a vehicles elèctrics

Castellbisbal

15.11.2019 | 04:00

Un total de 24 persones han fet ús del servei de lloguer de cotxe elèctric compartit que l'Ajuntament de Castellbisbal va posar en marxa ara fa un any. La meitat d'elles són treballadores del Consistori i la resta són sòcies de la cooperativa Som Mobilitat, grup al qual cal sumar la participació d'una empresa del municipi.

En aquest primer any, s'han fet 155 reserves del vehicle, que ha funcionat 574 hores i ha recorregut 3.140 quilòmetres. Aquest ús suposa una reducció d'uns 376 quilos d'emissió de CO2 a l'atmosfera. Pel que fa als usos, la majoria de les reserves, el 83%, es concentren en la franja horària de 7 a 13 hores i tenen una durada mitjana de 193 minuts. En cada reserva, els usuaris han fet 26 quilòmetres de mitjana.

Les persones i entitats que ho desitgin poden fer ús del servei de lloguer de cotxe elèctric compartit si es donen d'alta com a sòcies a la cooperativa Som Mobilitat, que implica pagar una única quota de 10 euros. A partir d'aquí, ja es pot llogar el vehicle i triar alguna de les opcions de pagament que es promouen, com ara una quota mensual (50 euros), una quota diària o comprar hores per avançat.

