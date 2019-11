Iniciativa per fomentar el consum responsable

Matadepera

14.11.2019 | 04:00

La regidoria de Comerç de l'Ajuntament de Matadepera, juntament amb el grup impulsor de Matadesphera organitzen avui a les tres de la tarda al Casal de la Gent Gran una trobada amb els comerciants i restauradors del municipi, per tal de plantejar propostes per reduir els residus i fomentar el consum responsable entre la població. Amb el títol "Fem un cafè i parlem de com fomentar el consum responsable", la convocatòria consistirà en una tertúlia, que introduirà el professor Santi Sabaté, a partir de la qual es pretén incentivar la implicació dels comerciants perquè impulsin iniciatives que promoguin el consum responsable, la disminució de residus, així com alternatives que millorin la mobilitat i l'eficiència energètica al poble.