Els robatoris no cessen a Matadepera: octubre repeteix les xifres de fa un any

Matadepera

A. L.

13.11.2019 | 04:00

L'Ajuntament de Matadepera i els Mossos d'Esquadra han fet una crida a la població perquè prengui precaucions per evitar robatoris als habitatges. En concret, la regidoria de Seguretat i Protecció Civil, la Policia Local i els Mossos insisteixen una vegada més en la necessitat de prendre tota mena de precaucions per evitar els robatoris als domicilis particulars. Així es desprèn de l'informe que van presentar recentment, on es fa balanç de les ...