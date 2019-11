Torra diu que valoraran una abstenció a Sánchez si hi ha diàleg sense condicions

Política catalana

12.11.2019 | 12:02

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha subratllat que JxCat estudiarà una possible abstenció al candidat del PSOE, Pedro Sánchez, si s'estableix un diàleg "seriós" en què es pugui parlar "de tot, sense condicions", inclòs el dret a l'autodeterminació.

En una entrevista a Catalunya Ràdio, Torra ha estat preguntat per si JxCat podria moure's del seu anterior 'no' a Pedro Sánchez a l'abstenció, en el cas que el líder del PSOE arribés a un acord amb Unides Podem i Més País.

El president de la Generalitat ha dit que respecta el tall a la frontera de la Jonquera (Alt Empordà) perquè "aquest país defensa el dret a la protesta" i ha replicat a Foment del Treball que "a qui li ha de demanar" que acabi el conflicte català és "al president de Govern", Pedro Sánchez.