Manifestants tallen l'autopista AP-7 al punt fronterer de la Jonquera

Tsunami democràtic

11.11.2019 | 12:39

L'autopista AP-7, la via principal de connexió entre Espanya i França per carretera, ha estat tallada poc abans de les 9.00 hores al punt fronterer de la Jonquera (Alt Empordà) per manifestants que protesten per la sentència del procés.

Nombrosos vehicles bloquegen el pas fronterer i la plataforma independentista Tsunami Democràtic ha fet una crida a través de la seva aplicació i xarxes socials perquè se sumin altres vehicles i persones a l'acció.

Sota el lema "Tothom a la Jonquera", a través de les xarxes socials Tsunami Democràtic assegura que "amb l'ajuda dels companys de la Catalunya Nord, hem pogut tallar els dos sentits de la marxa de l'AP-7 al punt fronterer".

"Ara mateix, fem una crida general a anar fins a la frontera, amb cotxe o sense", indica Tsunami Democràtic a les xarxes socials, una acció a la qual s'han sumat els CDR.