Albert Rivera dimiteix com a president de Ciutadans

EFE

11.11.2019 | 12:38

El president de Ciutadans, Albert Rivera, ha presentat la seva dimissió després de la debacle a les eleccions d'aquest diumenge, en què el seu partit ha passat de 57 a 10 escons al Congrés. Rivera deixa la política i la vida pública. Rivera deixa el su càrrec orgànic al partit taronja y l'acta aconseguida en les darreres eleccions. "Això no és més que una estació, una parada, per a continuar el camí", ha dit Rivera davant els mitjans, just abans d'anunciar la seva decisió. "En coherència amb el que sóc, no crec que a ningú el sorprengui avui que dimiteixi com a president de Ciutadans. (...) Hi ha gent que pot pensar que és injust i uns altres que és just, però sigui just o sigui injust, és responsable", ha anunciat Rivera, abans d'anunciar també que no prendrà l'acta de diputat aconseguida el 10-N i que deixa la política.