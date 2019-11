Encara no hi ha un termini per poder usar l'aigua de nou

Al poble s'han instal·lat dos dipòsits provisionals mentre no s'acaba la problemàtica.

Al poble s'han instal·lat dos dipòsits provisionals mentre no s'acaba la problemàtica. alberto tallón

rellinars

Sergi Estapé

08.11.2019 | 04:00

L'afer de l'aigua potable a Rellinars encara no ha arribat a la fi i els veïns d'aquesta localitat encara han d'utilitzar els dos dipòsits provisionals que va posar a la seva disposició Mina Pública d'Aigües de Terrassa per poder gaudint d'aquest subministrament. Tot resta pendent que l'anàlisis de les mostres que està duent a terme la Generalitat de Catalunya doni el seu vistiplau per poder subministrar l'aigua potable amb normalitat.Els habitants d'aquesta població s'han hagut d'adaptar a ...