La Festa Major d'hivern arriba amb un programa més ampli

Viladecavalls

L.M. Andrés

07.11.2019 | 04:00

Viladecavalls celebrarà la Festa de Sant Martí amb activitats per a tots els públics, ambientades en el món rural i la pagesia, a partir d'avui i fins diumenge, i que estaran centralitzades al nucli urbà. Com a novetats de l'edició d'enguany cal destacar el taller de pintura amb vi que tindrà lloc avui l'escape room de demà, ambdues activitats a la biblioteca Pere Calders, així com la Ballada dels Petits Dracs de Viladecavalls de dissabte, que es durà a terme a la plaça de la vila, després de ...