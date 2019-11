Borrell demana distingir entre independència i autonomia funcional de la Fiscalia

EFE

07.11.2019 | 12:02

El ministre d'Afers Exteriors en funcions, Josep Borrell, ha aconsellat aquest dijous aprendre a distingir entre "independència i autonomia funcional" per comprendre la relació entre el Govern i la Fiscalia General de l'Estat. "El que hem de fer és aprendre a distingir el que és la subordinació del que és la independència i el que és l'autonomia funcional", ha assegurat en declaracions a la COPE després de ser preguntat per les paraules de el president de Govern sobre la possibilitat de donar ordres a la Fiscalia.

Pedro Sánchez va respondre aquest dimecres a RNE a una qüestió sobre l'expresident català Carles Puigdemont amb una pregunta retòrica: "La Fiscalia, de qui depèn?". "Doncs ja està", va dir per acabar. Una reflexió que no va trigar a rebre nombroses crítiques des de la classe política i des de la pròpia Fiscalia en un debat que Borrell ha qualificat de "molt soroll".

Per al ministre la qüestió està clara: la Fiscalia no és un òrgan del Poder Judicial, és un òrgan de l'Administració de Justícia, però no té caràcter de poder independent. Per això, "té autonomia funcional, però el Govern pot instruir o sol·licitar a la Fiscalia perquè emprengui actuacions en defensa de l'interès general". No es tracta que el Govern doni "una ordre que hagi de seguir cegament, sinó que li pot donar indicacions, instruccions, sol·licituds i guiar la seva acció en defensa de l'interès general", ha assegurat.