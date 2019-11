El jutge Llarena dicta una ordre europea contra Lluís Puig

Madrid Efe

06.11.2019 | 04:00

El jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena ha dictat noves ordres europees i internacionals de detenció i lliurament contra els exconsellers Toni Comín i Clara Ponsatí per sedició, i contra el terrassenc Lluís Puig per malversació en el procés. Tres euroordres que s'uneixen a la dictada fa setmanes contra l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont pels delictes de sedició i malversació, els mateixos pels qual ara reclama Comín. L'ordre contra Ponsatí, en canvi, és només per sedició (tot ...