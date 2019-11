Torna el concurs de piulades contra la violència masclista

04.11.2019 | 12:30

Per setè any consecutiu, el Consell Comarcal del Vallès Occidental posa en marxa el concurs de piulades "@PiulaVallesOcc per unes relacions lliures de violències".

La consellera Míriam Casaramona explica que "el concurs vol sensibilitzar contra la violència masclista al jovent i la ciutadania de la comarca, promoure el diàleg participatiu i fer visible la importància de les relacions igualitàries proposant la creació d'una piulada i la seva posterior divulgació a les xarxes socials".

Tota la població major de 14 anys que visqui, estudiï o treballi al Vallès Occidental pot concursar amb una frase escrita, enviant-la a través del formulari que trobareu en aquesta pàgina. També es pot participar omplint el formulari en paper i dipositant-lo a les urnes repartides per instituts i altres equipaments del territori.

Per participar cal crear una frase responent a la pregunta "I tu? Què en dius de la violència masclista?" i que no tingui més de 110 caràcters (amb espais inclosos). Ha de ser una frase original, inèdita, sense abreviatures i no pot haver estat mai premiada en un altre concurs.

A través del compte de twitter @PiulaVallesOcc i Instagram es difondran les frases de les persones participants. També es pot seguir tota la informació de la campanya de sensibilització.

Al concurs Piula hi ha participat 2.900 joves en els darrers 4 anys i s'han fet un total de 136 tallers a una 20 de centres educatius. Al 2015 hi va haver 286 piulades mentre que al darrer any van passar del miler.