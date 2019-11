La princesa Leonor debuta a Catalunya entre protestes independentistes

Actes oficials

04.11.2019 | 12:31

La princesa Leonor protagonitza aquest dilluns el seu primer acte oficial a Catalunya amb motiu del lliurament dels premis Princesa de Girona 2019, esdeveniment en el qual estarà acompanyada pels reis i que se celebrarà enmig de les protestes i mobilitzacions independentistes per la sentència del "procés".

Quatre dies després de fer els 14 anys, l'hereva de la Corona acudeix a Barcelona al Palau de Congressos de Catalunya per al lliurament d'aquests premis que porten el seu nom i que reconeixen el talent dels joves en diverses àrees.

Ahir diumenge els manifestants van tallar el tram central de l'avinguda Diagonal de Barcelona per protestar per la visita del rei Felip VI, que ha acompanyat a la princesa Elionor en la seva visita oficial a Catalunya.