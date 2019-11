Els Bombers atenen 476 avisos a Catalunya durant l'episodi de forts vents

04.11.2019 | 12:30

Els Bombers de la Generalitat han atès 476 avisos a tota Catalunya des de l'activació, dissabte passat, de l'alerta del pla Ventcat per forts vents. Des d'ahir a la nit, però, els Bombers només han realitzat 28 actuacions, en finalitzar l'episodi de vent intens que ha permès desactivar el Ventcat.

Fins a set caravanes i un camió van bolcar ahir a les carreteres catalanes per culpa del vent, que va arribar a ratxes de més de 120 quilòmetres per hora a la província de Tarragona, la qual cosa va provocar la caiguda d'arbres i elements estructurals sense causar ferits.

De fet, la majoria d'avisos que van rebre els Bombers es van registrar al Camp de Tarragona, amb un total de 217, i especialment a la comarca del Baix Camp, en municipis com Reus, Cambrils i Mont-roig del Camp, on un arbre va caure sobre la via del tren i va obligar a interrompre la circulació ferroviària durant diverses hores.

El vent també va causar afectacions en el subministrament elèctric a Reus, amb 5.220 abonats afectats, i a Cambrils, amb uns altres 990.