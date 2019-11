Castellbisbal mostra el seu rebuig a l'assassinat de la Samira

L.M.A.

04.11.2019 | 20:15

Castellisbal s'ha bolcat aquest vespre en l'homenatge que s'ha celebrat a la plaça de l'Església en honor a la Samira, la dona presumptament assassina a mans del seu marit dijous passat. La plaça estava plena de gom a gom i el moment més emotiu han estat quan Ayman, el fill gran de la parella (tenen quatre fills, tres d'ells menors d'edat) ha explicat l"infern" que ha patit la seva mare en el domicili familiar. "El meu pare és una persona molta controladora que no deixava sortir la mare sola de casa". Samira havia iniciat els tràmits per separar-se i somniava en "trobar la llibertat". No ho ha va aconseguir. El marit, de 52 anys i nacionalitat espanyola, està detingut com presumpte autor dels fets.