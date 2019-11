300.000 firmes per reformar els delictes sexuals en el Codi Penal

EFE

04.11.2019 | 12:32

Fins a 300.000 persones han signat ja la petició per a reformar el Codi Penal en relació amb la tipificació dels delictes sexuals després de la iniciativa oberta fa tres dies a Change.org en conèixer-se la sentència contra la Manada de Manresa, que condemna als cinc acusats per abús sexual i no per agressió sexual.

La sentència de l'Audiència de Barcelona que condemna a penes de 10 a 12 anys de presó per abús sexual a cinc dels sis processats per violar per torns a una menor de 14 anys a Manresa (Barcelona) ha recuperat la polèmica sobre la urgència de reformar el Codi Penal per eliminar la figura de l'abús sexual i considerar violació tota penetració sense consentiment.

La petició de firmes dirigida al Ministeri de Justícia, entre altres institucions, lamenta que el tribunal hagi descartat la petició de la fiscalia, que en línia amb la doctrina del Tribunal Suprem, acusava d'agressió sexual en entendre que la víctima va ser intimidada.