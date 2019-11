Substitució dels comptadors d'aigua a Vacarisses

Vacarisses

Redacció

02.11.2019 | 04:00

El ple municipal de Vacarisses, celebrat dijous, va aprovar per unanimitat una modificació de crèdit per suplements finançats amb romanent de tresoreria. L'import total és de 58.486 euros. Gairebé la meitat es destinarà a inversions financerament sostenibles, com la reposició de vàlvules, comptadors, reductors i altres elements de la xarxa d'aigua.L'alcalde, Antoni Masana, va explicar que aquest any s'han dut a terme dues campanyes de canvis de comptadors que no marcaven i, per tant, no ...