No es pot utilitzar l'aigua de l'aixeta per beure ni cuinar fins a nou avís, a Rellinars

Rellinars

A. Losada

01.11.2019 | 04:00

Els veïns de Rellinars no poden fer servir l'aigua de l'aixeta per beure ni cuinar fins a nou avís. Així ho va comunicar ahir Mina Pública d'Aigües de Terrassa -encarregada del subministrament del servei en el municipi- en la seva web, argumentant una possible contaminació microbiana.En concret, diu la nota que "a causa de la detecció d'una possible contaminació microbiana que afecta la qualitat de l'aigua provocada per les darreres ...