La "manada" de Manresa, condemnada per abusos

01.11.2019 | 04:00

L'Audiència de Barcelona ha condemnat a penes de 10 i 12 anys de presó per un delicte d'abús sexual a cinc dels sis processaments per violar per torns a una menor de 14 anys a Manresa. La Fiscalia els acusava d'agressió sexual en entendre que van intimidar a la víctima, informa Efe. En la seva sentència, la secció 22a de l'Audiència de Barcelona absol a un dels sis acusats de la violació, ocorreguda l'octubre de 2016 en un "botellón" en una nau abandonada de Manresa, i descarta la tesi de la Fiscalia que els processaments es van valdre de la seva superioritat numèrica i l'estat d'embriaguesa de la víctima per a intimidar-la i agredir-la sexualment.

El tribunal considera que es tracta inequívocament d'un delicte d'abús sexual en quedar demostrat que la víctima estava inconscient i «sense poder determinar-se i acceptar o oposar-se a les relacions sexuals», encara que no veu violència o intimidació.

Codi penal

Juristes expertes van explicar a Efe que aquest cas i el de "la Manada" són diferents i que si s'haguera ultimat la modificació del Codi Penal per a eliminar la figura de l'abús sexual i considerar violació tota penetració sense consentiment, els agressors haurien sigut condemnats per agressió sexual i no per abús.