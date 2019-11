La Fiscalia dicta al jutge Llarena una euroordre per Lluís Puig

Redacció/Efe

01.11.2019 | 04:00

La Fiscalia ha demanat al jutge Pablo Llarena que dicti una ordre europea i internacional de detenció i lliurament contra els exconsellers Toni Comín i Clara Ponsatí per sedició i malversació, mentre que a Lluís Puig, el polític de Terrassa, només li reclama per aquest últim delicte. L'exconseller Lluís Puig es troba a Bèlgica, el mateix país on està l'expresident Carles Puigdemont i l'exconsellera ...