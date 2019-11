Detingut després de confessar haver matat la seva dona a Castellbisbal

Violència masclista

01.11.2019 | 11:35

Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 52 anys que ahir a la nit va confessar haver matat la seva dona al seu domicili de Castellbisbal.

Els fets es van produir cap a les 23.00 hores de la nit d'ahir dijous quan el detingut es va presentar davant la policia local d'aquest municipi i va confessar haver matat la seva dona. Diverses dotacions policials es van dirigir al lloc dels fets, on van trobar el cos sense vida de la víctima.

L'home, veí de Castellbisbal, ha quedat detingut com a presumpte autor dels fets, mentre que els agents de la Divisió d'Investigació Criminal de la Regió Policial Metropolitana Nord s'han fet càrrec de la investigació per aclarir les circumstàncies de la mort.

El jutjat de guàrdia de Rubí va procedir a l'aixecament del cadàver i, segons informa el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, no consten antecedents judicials de violència entre la parella.

Fins a finals d'octubre, la xifra total de víctimes de violència de gènere ja és gairebé un 14% més alta que la de l'any passat a aquestes alçades de l'any. I encara hi ha alguns casos en investigació, de manera que el balanç podria créixer encara que no hi hagués cap crim més.