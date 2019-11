Congelació de tributs per al 2020 per cinquè any a Castellbisbal

Castellbisbal

Redacció

01.11.2019 | 04:00

Els impostos i les taxes municipals per al 2020 es tornaran a congelar a Castellbisbal per cinquè any consecutiu. Així es va decidir en un ple celebrat dilluns durant l'aprovació de les ordenances fiscals pel pròxim any.El document va tirar endavant amb els vots a favor de l'equip de govern (Alternativa per Castellbisbal i JxCat) i, des de l'oposició, d'ERC i Cs. El PSC, per la seva banda, es va abstenir al·legant que no s'hi havia incorporat una proposta seva per bonificar les llicències ...