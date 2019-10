Iceta demana evitar que les vagues "devaluïn" la universitat catalana

EFE

31.10.2019 | 12:18

El líder del PSC, Miquel Iceta, ha demanat que es compatibilitzi el dret a la protesta amb la "qualitat acadèmica" per a evitar que les vagues convocades per a rebutjar la sentència del procés "devaluïn" els títols universitaris a Catalunya. "Imagini's que comença a córrer que a Catalunya els alumnes tenen menys hores o menys dies de classe, i que els seus títols comencen a valer menys, en el sentit de la cotització acadèmica del mercat. Perquè diuen 'com que a Catalunya no estudien tant. un títol tret aquí no val tant com en qualsevol altra universitat'", ha exposat en una entrevista a RNE.

Iceta ha destacat que aquesta hipòtesi no només preocupa els socialistes, sinó també als rectors, amb els qui mantenen un "estret contacte" i han garantit que es mantindrà el nivell acadèmic en les diferents carreres.

El líder dels socialistes catalans ha negat que els rectors hagin ofert "avantatges" als qui vulguin secundar la vaga, sinó que ha afirmat que simplement s'ha donat l'opció de passar d'un sistema d'avaluació a un examen final. Així mateix, ha demanat que els alumnes que vulguin fer vaga no impedeixin que els que vulguin anar a classe puguin fer-ho.