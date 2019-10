10.295 euros contra l'esclerosi múltiple, a Castellbisbal

Castellbisbal

31.10.2019 | 04:00

La Fundació GAEM (Grup d'Afectats d'Esclerosi Múltiple) va organitzar recentment a Castellbisbal una jornada per recaptat fons per a la investigació d'aquesta patologia. Entre la participació de l'Ajuntament, les empreses col·laboradores i la gent anònima que va fer possible l'organització de la jornada, es van recaptar un total de 10.295 euros. La jornada es va fer al parc Folch i Torres i va incloure activitats infantils i esportives, tallers, gastronomia, ball, concerts i concursos, entre altres propostes.