Reproven a l'alcalde de Badalona per treure llaços dels despatxos d'ERC i JxCat

EFE

30.10.2019 | 12:32

El ple de l'Ajuntament de Badalona ha aprovat amb els vots d'ERC, JxCat, Guanyem i PPC la reprovació de l'alcalde socialista, Álex Pastor, per permetre l'entrada als despatxos dels republicans i postconvergents i retirar símbols independentistes que penjaven de les seves finestres tal com va ordenar la Junta Electoral. La reprovació, impulsada per ERC i JxCat per deixar que dues treballadores municipals accedissin a les seves dependències sense avisar, ha estat rebutjada pel PSC i pel seu soci de govern, Badalona en Comú Podem.

Els partits independentistes van demanar la reprovació de Pastor en considerar que l'entrada d'una assessora del PSC i d'una tècnica de planificació del govern sense comunicar-ho prèviament estableix un precedent "que permet violar els despatxos dels grups municipals on hi ha documentació confidencial i sensible".

Pastor va ordenar la retirada de la pancarta d'Òmnium i el llaç groc que penjaven de les finestres d'ERC i JxCat, respectivament, per ordre de la Junta Electoral de Zona (JEZ), que exigia a l'Ajuntament "la retirada dels cartells de contingut partidista que es troben en la seva façana" sota risc d'incórrer en un delicte de desobediència i en una infracció administrativa.