Duque, a favor de la retirada del manifest dels rectors catalans

Efe

30.10.2019 | 12:33

El Ministre de Ciència, Innovació i Universitats en funcions, Pedro Duque, ha mostrat el seu "total suport" als vuit-cents professors universitaris de tota Espanya que han exigit la retirada dels manifestos de les universitats catalanes en favor de la llibertat dels polítics condemnats pel "procés".

"No podem permetre que les idees d'uns es converteixin en la mordassa d'uns altres. Contra el control ideològic i per la convivència a la universitat", ha assenyalat el ministre al seu compte de Twitter hores abans de començar la segona jornada de vaga a les universitats catalanes, una atura a la qual avui i demà estan cridats a sumar-se els centres d'educació secundària.

Els rectors de les universitats públiques catalanes van emetre el passat dia 14, quan es va conèixer la sentència del "procés", un comunicat conjunt en el qual expressaven la seva "indignació per la situació que es viu a Catalunya, així com la preocupació per les circumstàncies personals que viuen les persones afectades per la sentència".