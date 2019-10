L'AMB invertirà 150 mil euros en el parc de l'Ermita de Castellbisbal

Castellbisbal

30.10.2019 | 04:00

L'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) invertirà 150 mil euros per fer millores al parc de l'Ermita. Actualment, aquest organisme està redactant el projecte, que inclou l'arranjament de la zona de grava que hi ha al final del parc i que acaba amb un mirador sobre el riu Llobregat: un espai que no s'ha remodelat mai des de la seva construcció. El projecte també preveu recuperar la pista poliesportiva per als usos inicialment previstos i habilitar una àrea per a gossos. Totes les accions que es ...