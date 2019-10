EFE

29.10.2019 | 12:24

El tribunal de primera instància belga que ha de decidir sobre l'ordre de detenció i lliurament contra l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont ha decidit aquest dimarts ajornar la vista sobre el cas fins al pròxim 16 de desembre, segons ha indicat l'exmandatari català.

La defensa de Puigdemont havia anunciat, ja que demanaria posposar la vista que estava fixada per a aquest dimarts a la Cambra del Consell per a poder presentar observacions per escrit.