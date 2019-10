Els Mossos demanen ajut per identificar l'autor d'un assassinat a Sabadell

Successos

29.10.2019 | 10:24

Els Mossos d'Esquadra demanen la col·laboració ciutadana per identificar l'autor d'un assassinat comès el juny d'aquest any a Sabadell.

Segons els investigadors, l'home que surt en aquestes imatges seria el presumpte autor material del crim, i la dona que l'acompanya també podria estar-hi implicada.

Els fets van passar la matinada del 29 de juny en ple centre de Sabadell, quan un home de 30 anys va morir a ganivetades.

Les indagacions que han dut a terme fins ara els Mossos d'Esquadra no han pogut determinar la identitat de l'assassí, i per això han obtingut autorització judicial per poder difondre aquestes imatges captades per càmeres de seguretat de la zona.

Els Mossos han posat en marxa un telèfon i un compte de correu electrònic perquè aquells ciutadans que tinguin informació d'interès hi puguin contactar: mossos.homicidisabadell@gencat.cat, telèfon 667 08 97 96. En aquest número de telèfon s'hi poden deixar contactes a la bústia de veu i també enviar missatges de text a les plataformes WhatsApp i Telegram.