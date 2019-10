La clàssica Ronda de Matadepera reuneix 182 excursionistes

Matadepera

A. Losada

29.10.2019 | 04:00

Un total de 182 excursionistes van prendre part diumenge a la veterana Ronda de Matadepera que organitza la Unió Excursionista del municipi, la qual porta ja 34 edicions, que es diu aviat. Encara que no es va arribar a la xifra de l'any passat, amb 215 participants, el president de la UE Matadepera, Marià Lamana, es va mostrar satisfet perquè l'excursió, per senders del Parc Natural de Sant Llorenç, es va desenvolupar amb total normalitat i tal com estava ...