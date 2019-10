Un mort i dos ferits greus durant una baralla anit a Badalona

EFE

28.10.2019 | 10:22

Un home de nacionalitat pakistanesa ha mort i altres dues persones han resultat ferides de gravetat en el transcurs d'una multitudinària baralla que va tenir lloc anit al barri de la Salut de Badalona, després de la qual es van practicar nou detencions. Segons han informat avui els Mossos d'Esquadra, els fets van ocórrer cap a les 22.00 hores d'anit quan, per causes que s'estan investigant, es va produir un enfrontament entre diverses persones en el qual, pel que sembla, es van utilitzar pals i armes blanques. Un dels participants en la baralla va morir com a conseqüència de les lesions que va sofrir, segons han confirmat efectius del Sistema d'Emergències Mèdiques, i altres dos homes van resultar ferits de gravetat.

Posteriorment, agents de la Guàrdia Urbana de Badalona van detenir a nou homes de nacionalitat pakistanesa relacionats amb la baralla. Els agents de la Divisió de Recerca Criminal (DIC) de la Regió Policial Metropolitana Nord s'han fet càrrec de la recerca per a esclarir les circumstàncies dels fets.