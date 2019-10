Centenars de persones participen en l'autoinculpació impulsada per Òmnium

28.10.2019 | 13:08

Centenars de persones s'han acostat aquest dilluns a la Ciutat de la Justícia, a L'Hospitalet, per a autoinculparse de "fer ús de la llibertat d'expressió o votar" en el marc de la campanya d'Òmnium per a mostrar la solidaritat de la ciutadania amb els líders independentistes condemnats. "Si ells estan condemnats, els gairebé 2,5 milions de persones que van votar l'1 d'octubre o els que ens manifestem pacíficament el 20 de setembre també hauríem d'estar condemnats", ha assegurat el vicepresident d'Òmnium Cultural, Marcel Mauri, que ha atès als mitjans després de lliurar el seu document d'autoinculpació.

Mauri ha criticat la "desraó" de "posar en els jutjats i presons una qüestió que és política, que hauria de ser als carrers i en els parlaments", i ha assegurat: "Si han decidit que aquest, el judicial, sigui un dels camps on lliurar aquesta batalla pels drets i les llibertats, perquè també estarem".

La campanya ha deixat aquest matí imatges de cues de ciutadans a les portes de la Ciutat de la Justícia, on s'ha habilitat una taula de recepció de les autoinculpacions per a no col·lapsar els jutjats de guàrdia de Barcelona, segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).

A la porta d'accés situada en la Gran Via de Barcelona s'han habilitat dues cues: una per a ciutadans amb citació judicial i una altra per a la resta del públic, la qual cosa inclou els que acudeixen als jutjats de guàrdia a presentar la seva autoinculpació.

En els jutjats de la resta de Catalunya, s'ha fixat un màxim de 25 autoinculpacions diàries i un límit a l'accés a les instal·lacions judicials, de manera que només pot entrar un denunciant cada vegada.