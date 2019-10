Beat Voices, demà al clcle "La Tardor Musical a Les Pedritxes"

Matadepera

26.10.2019 | 04:00

El cicle "La Tardor Musical a Les Pedritxes", que ja porta 24 edicions i l'impulsa l'associació de veïns d'aquesta urbanització de Matadepera, ofereix demà al migdia a l'església de Can Roure un concert del quintet Beat Voices. Les entrades són gratuïtes pels membres de l'associació i la resta d'assistents hauran de contribuir amb un donatiu de 5 moros. Beat Voices és un quintet de veus a cappella, provinent de la Catalunya Central i integrat per Berta Portabella (soprano), Loida Baró (mezzo), Jordi Mujal (tenor), German De la Riva (baix) i David Sorribas (beat box). Amb un repertori que recupera temes de Stevie Wonder, Bruno Mars, Pentatonix o Benny Moré, entre d'altres, i d'altres propis, el grup combina harmonies modernes i elegants ritmes.

En acabar el concert, la Colla dels Tastets de Les Pedritxes oferirà un aperitiu per a tothom.