Molta atenció amb els bolets tòxics!

Intoxicacions

25.10.2019 | 12:38

Ara que comença la temporada de bolets tornen a sortir a la llum dades preocupants. En 18 anys s'han detectat gairebé 200 ingestions de bolets tòxics a tota Espanya. El Centre de Diagnòstic Biomèdic de l'Hospital Clínic de Barcelona ha detectat, des de l'any 2001, un total de 194 mostres positives d'intoxicacions per bolets, com l'amanita phalloides o Lepiota, procedents de persones de tota Espanya.

Tots els casos d'amatoxinas (de bolets tòxics) detectades en aquest centre barceloní procedien de boletus recol·lectats per les persones afectades i mai de plats cuinats en restaurants o comprats en mercats municipals o privats.