La implantació del porta a porta dispara la taxa d'escombraries a Ullastrell

Ullastrell

Antonio Losada

25.10.2019 | 04:00

Els ullastrellencs pagaran més el pròxim any pel servei de recollida d'escombraries, ja que el rebut pujarà fins a un 20%, la qual cosa vol dir que cada habitatge passarà a abonar 148 euros, enfront dels 123 actuals. La pujada ve motivada per la implantació d'un nou model de recollida, el porta a porta, que es vol implementar en 2020, amb un cost per a la seva posada en marxa de 50 mil euros. Això significa que el cost de la prestació del servei ...