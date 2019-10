La Fira del Vi, el cap de setmana, porta els millors vins de l'any a Rubí

Rubí

25.10.2019 | 04:00

Aquest cap de setmana, alguns dels millors vins catalans de l'any es podran tastar a la Fira del Vi de Rubí. Es tracta del primer esdeveniment que aplegarà els cellers guardonats després de l'entrega dels Premis Vinari el passat 11 d'octubre. La fira, al voltant de l'antic celler cooperatiu, on es va fer també el tast final dels Premis Vinari, estarà oberta demà d'11 h a 24 h i diumenge d'11 h a 16 h. "La Fira del Vi de Rubí és la fira de tast dels millors vins catalans de l'any, és la primera fira dels cellers que han obtingut un Premi Vinari, per això cada any més 10.000 persones passen per Rubí. És un orgull ser-ne els amfitrions", va explicar l'alcaldessa, Ana María Martínez. Els estands de vins, caves i vermuts es combinaran també amb música en directe que ja és una part essencial de la fira. També hi haurà un espai dedicat als més petits.