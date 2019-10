Tot llest per a la 34a. edició de la Ronda de Matadepera, diumenge

Matadepera

24.10.2019 | 16:55

La Unió Excursionista Matadepera organitza aquest diumenge una nova edició, i ja van 34, de la Ronda de Matadepera, Se sortirà de la Font de la Tartana (tocant al restaurant) a partir de 2/4 de 9 del matí i fins a 2/4 de 10, que és quan tindran lloc les inscripcions (pels que no ho hagin fet on line). La distància a recórrer, com sempre pels volts del municipi, és de 14,1 km, la dificultat mitjana i el temps previst de recorregut, unes 4 hores sense comptar aturades. El tancament es farà a les 3 de la tarda. Per inscripcions i preus, tant on line com de manera presencial el dia de la Ronda, es pot consultar la web de l'entitat: www.uem.cat. Informació personalitzada als telèfons 608 096 668 / 639 79 16 98 i a l'e-mail uem@uem.cat.