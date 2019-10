Aragonès: Sánchez no parla amb Torra "per por d'un desgast" davant el 10N

EFE

24.10.2019 | 12:58

El vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, ha assegurat que el president en funcions, Pedro Sánchez, "no parla" amb el responsable català, Quim Torra, "per por d'un desgast" electoral davant el 10N i li ha recordat que "dialogar no és símptoma de feblesa sinó de fortalesa". En un desdejuni informatiu a Madrid, organitzat per Europa Press, Aragonès ha dit a Sánchez que "aquest és el moment dels estadistes, no dels candidats" i li ha demanat que governi "des del coratge sortint de l'àmbit de la comoditat, no atrinxerat i amb por". Aragonès ha insistit a obrir una taula de diàleg amb el Govern per a canalitzar el tema políticament i ha advertit que una gran coalició PSOE-PP després de les eleccions l'única cosa que faria seria "perpetuar" el conflicte.